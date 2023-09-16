В Telegram изменился поиск общедоступных групп и каналов

В Telegram изменили поиск общедоступных групп и каналов. Об этом пишет Telegram-канал RT со ссылкой на Павла Дурова.

Теперь в мессенджере учитывается только количество реальных подписчиков. Ввиду этого каналы с накрученными пользователями стали менее заметными. «Полезные группы» же, наоборот, всплывают в поиске. Кроме этого, на рейтинг каналов теперь влияет количество Premium-подписчиков.

Отмечается, что на этот шаг в Telegram пошли из-за большого количества спамеров в крупных группах и каналах.

Ранее сообщалось, что в Telegram запустил свои криптокошелек и криптовалюту.