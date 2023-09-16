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В Рязанской области произошло ДТП с четырьмя погибшими

В Рязанской области произошло ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщает сайт УМВД.

В субботу, в 9:40, в Михайловском районе на 227-м километре дороги Р22 «Каспий», произошло столкновение Hyundai Solaris, «Лада Гранта», Toyota и грузовика с полуприцепом.

В аварии погибли водитель и два пассажира из Hyundai, а также водитель «Лады». Также пассажирка «Гранты» с травмами доставлена в больницу.

На место ДТП выехал начальник рязанской Госавтоинспекции Сергей Романов.