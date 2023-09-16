В Рязани театр кукол из Гродно показал «Вия»

После завершения «Рязанских смотрин» в театре кукол начались гастроли гостей из Гродно. Правда «гостями» назвать главного режиссера театра Олега Жюгжду и некоторых актеров очень трудно. Местная публика давно полюбила спектакли Жюгжды, поэтому одной этой фамилии было достаточно, чтобы зал заполнился на постановку «Вий. Страшная месть».

С помощью света, а особенно — звука удалось создать настоящий эффект присутствия и иногда казалось, что смотришь не спектакль, а настоящий фильм ужасов. Во время одного из скримеров — дрогнул абсолютно весь зал.

Добавляли жути и декорации: на сцене появлялся настоящий иконостас с внезапно загорающимися свечками.

Стандартный сюжет «Вия» Жюгжда разбавил цитатами из гоголевской повести «Страшная месть». Также у спектакля появляется счастливый конец (по крайней мере в это хочется верить).