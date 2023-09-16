В Москве создали не имеющий аналогов в России аппарат для запуска сердца

В Москве разработали автоматический аппарат для запуска сердца при реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин».

Система делает человеку массаж, освобождая руки медика для других действий.

Врачи говорят, что этот аппарат увеличивает процент выживаемости пациентов.

Указывается, что у этой разработки нет аналогов в России, а также есть несколько преимуществ по сравнению с зарубежными системами. Он легче (сделан из современных материалов) и удобнее в использовании (за счет работы двух аккумуляторов).