В Москве иномарка сбила попавших в ДТП мужчин

В Москве на Садовом кольце машина сбила двух мужчин, которые стоял на дороге после ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария случилась в районе дома ½ на Садовой-Спасской улице. Ее запечатлела камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, что около автомобиля, припарковавшегося на дороге, стоит знак аварийной остановки. Рядом стояли двое мужчин, которые осматривали повреждения на машине. В этот момент на большой скорости в них въехала иномарка. Мужчин отбросило на несколько метров.

Один мужчина находятся в коме. У него — открытая черепно-мозговая травма.

На месте ДТП работают оперативные службы.

Движение на дороги затруднено. Перекрыты три полосы.