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В Карелии школьница попала в больницу после того, как ее избили сверстницы

В Карелии две девочки избили свою сверстницу, после чего она попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «ТАСС».

Инцидент случился на стадионе одного из населенных пунктов Пудожского района. Девочки избивали знакомую ногами и руками на протяжении нескольких минут.

Сейчас школьница находится в больнице. Полиция проводит проверку.

В Министерстве образования и спорта Карелии заявили, что проведут разъяснительные беседы с учениками школ Пудожского района.