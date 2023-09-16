В Карелии школьница попала в больницу после того, как ее избили сверстницы

В Карелии две девочки избили свою сверстницу, после чего она попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «ТАСС».

Инцидент случился на стадионе одного из населенных пунктов Пудожского района. Девочки избивали знакомую ногами и руками на протяжении нескольких минут.

Сейчас школьница находится в больнице. Полиция проводит проверку.

В Министерстве образования и спорта Карелии заявили, что проведут разъяснительные беседы с учениками школ Пудожского района.