В домах жителей Рязани идет из крана ржавая вода

Житель Рязани пожаловался на грязную воду, которая идет из крана. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань».

По словам рязанца, ржавая вода идет на протяжении года в домах, которые обслуживает ЦТП № 5 «К».

"Я уже не знаю куда обращаться и о какую стену биться. РМПТС отписывается что горячая вода соответствует ВСЕМ Санитарным нормам. И вот такая хрень продолжается уже почти год в 12-ти домах, в которые воду подает ЦТП № 5 «К». Собрался помыться называется. Включаю воду и вижу вот что. Может ли кто дать внятный ответ как долго это будет продолжаться, за что мы должны платить не такие уж и маленькие деньги за «соответствующую всем нормам» горячую воду по мнению РМПТС?" - вопрошает мужчина.