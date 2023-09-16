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Полтавский военком пожаловался на потерю до 90% личного состава за год

ВСУ несут большие потери, до 90% личного состава. Об этом сообщил и.о. начальника Полтавского областного военкомата Виталий Бережной, пишет ТАСС.

«Военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей. Например, из 100 мобилизованных, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые, выбывшие из строя», — заявил Бережной.

Военком обратил внимание на низкие показатели мобилизации в области и призвал депутатов принять меры для увеличения темпов призыва местных жителей. По данным Бережного, в областном центре только на 13% выполнили план, утвержденный Генштабом ВСУ.