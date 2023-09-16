Под Мурманском мужчина угнал самосвал и устроил ДТП с четырьмя погибшими

В Мурманской области 16 сентября мужчина угнал самосвал на заправке и устроил ДТП, в котором погибли люди. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Происшествие случилось в Печенгском районе на трассе Р-21 «Кола». Мужчина на угнанной машине выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes, в котором были туристы.

Четыре пассажира иномарки погибли на месте. Водителя и еще трех пассажиров госпитализировали с различными травмами.