Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 16
19°
Вск, 17
19°
Пнд, 18
22°
ЦБ USD 96.63 0.47 16/09
ЦБ EUR 103.04 -0.19 16/09
Нал. USD 95.01 / 97.08 16/09 08:08
Нал. EUR 100.66 / 97.08 15/09 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
Вчера 13:37
4 226
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
7 558
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
10 971
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
10 922
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Под Мурманском мужчина угнал самосвал и устроил ДТП с четырьмя погибшими

В Мурманской области 16 сентября мужчина угнал самосвал на заправке и устроил ДТП, в котором погибли люди. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Происшествие случилось в Печенгском районе на трассе Р-21 «Кола». Мужчина на угнанной машине выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes, в котором были туристы.

Четыре пассажира иномарки погибли на месте. Водителя и еще трех пассажиров госпитализировали с различными травмами.