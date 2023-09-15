Жительнице Скопина грозит семь лет тюрьмы за фиктивную регистрацию иностранцев

Жительнице Скопина грозит семь лет тюрьмы за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 63-летняя женщина открыла в Скопине фирму по предоставлению иностранцам услуг по переводу документов на русский язык. Под прикрытием этой организации женщина с помощью своих знакомых — местных жителей организовала фиктивную постановку на учет в Рязанской области граждан стран Средней Азии и Закавказья, которые приезжали к ней из Москвы. А также обеспечивала заключение фиктивных браков для получения иностранцам права на оформление разрешения на временное пребывание на территории России и дальнейшего получения российского гражданства.

С декабря 2020 года по декабрь 2021 года услугами женщины воспользовались 16 иностранцев.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 7 лет тюрьмы.