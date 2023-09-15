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ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на купянском направлении

ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, 14 ракетно-бомбовых ударов нанесли ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация. Уничтожены 14-й, 32-й механизированные бригады ВСУ и подразделения территориальной обороны в районе Синьковки, Петропавловки, Котляровки, Вишневой и Надии.

Отмечается, что артиллеристы Западной группы ликвидировали две самоходные установки М109 Paladin и 2С1 «Гвоздика», а также буксируемую гаубицу М777.

Также ВСУ потеряли один бронетранспортер М113 и три БПЛА.