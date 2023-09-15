Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
20°
Сбт, 16
19°
Вск, 17
19°
ЦБ USD 96.63 0.47 16/09
ЦБ EUR 103.04 -0.19 16/09
Нал. USD 95.01 / 97.55 15/09 16:55
Нал. EUR 101.75 / 103.38 15/09 17:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
4 часа назад
570
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
6 826
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
10 236
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
10 194
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Военный эксперт назвал российское оружие, способное уничтожить любой западный танк

Боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» способны дать ответ любому западному танку и уничтожить его. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на военного эксперта Анатолия Матвийчука.

«Даже танки Challenger не устояли» — отмечает специалист.

Отмечается, что у Ка-52 на бортовом оружии находится несколько пусковых установок типа «Фаланга» или «Штурм», либо «Атака». Это различного рода противотанковые управляемые ракеты четвертого поколения, которые не требуют сопровождения до цели.