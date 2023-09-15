Военный эксперт назвал российское оружие, способное уничтожить любой западный танк

Боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» способны дать ответ любому западному танку и уничтожить его. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на военного эксперта Анатолия Матвийчука.

«Даже танки Challenger не устояли» — отмечает специалист.

Отмечается, что у Ка-52 на бортовом оружии находится несколько пусковых установок типа «Фаланга» или «Штурм», либо «Атака». Это различного рода противотанковые управляемые ракеты четвертого поколения, которые не требуют сопровождения до цели.