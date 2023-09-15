В Соколовке рязанец повредил припаркованную машину

В Соколовке рязанец повредил припаркованную машину. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в четверг, 14 сентября, около 20:00, на улице Связи.

В полицию обратились горожане. Они рассказали, что на парковке около ТЦ буянит пьяный мужчина.

На место прибыл наряд полиции. Патрульные узнали, что 42-летний рязанец причастен к повреждению припаркованной машины Skoda. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Его препроводили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»).