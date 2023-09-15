В Шацком районе произошло ДТП между двумя иномарками

В Шацком районе произошло ДТП между двумя иномарками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в четверг, 14 сентября, примерно в 14:20, в Шацком районе на 152-ом километре автодороги «Тамбов-Шацк». По предварительной информации, 63-летний водитель Opel Corsa столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 31-летнего жителя Шацкого района.

В результате ДТП 63-водитель получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.