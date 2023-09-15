В Рязанской области убили мужчину
Жителя Сасовского района подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщило региональное управление Следкома.
Инцидент произошел в четверг, 14 сентября, в нежилом помещении на улице Пушкина.
Нашли труп 70-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В совершении преступления подозревают ранее судимого сасовца 1972 года рождения. Его задержали. На допросе он дал признательные показания. Решается вопрос о заключении его под стражу.
По информации следствия, 14 сентября пьяный подозреваемый во время ссоры три раза ударил ножом потерпевшего в плечо и грудную клетку. От полученных ранений мужчина умер.
Назначены судебные экспертизы. Собираются и закрепляются доказательства.