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В Рязанской области убили мужчину

Жителя Сасовского района подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел в четверг, 14 сентября, в нежилом помещении на улице Пушкина.

Нашли труп 70-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В совершении преступления подозревают ранее судимого сасовца 1972 года рождения. Его задержали. На допросе он дал признательные показания. Решается вопрос о заключении его под стражу.

По информации следствия, 14 сентября пьяный подозреваемый во время ссоры три раза ударил ножом потерпевшего в плечо и грудную клетку. От полученных ранений мужчина умер.

Назначены судебные экспертизы. Собираются и закрепляются доказательства.