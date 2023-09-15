В Рязанской области пьяная женщина убила грудного ребенка в СИЗО

В Рязанской области пьяная женщина убила грудного ребенка в СИЗО. Об этом сообщила газета «Рязанские ведомости».

Инцидент произошел в СИЗО-2 города Ряжска. Отмечается, что к психологу Елене Осиповой в учреждение пришла женщина, которую обвиняли в убийстве младенца.

По словам Осиповой, пьяная женщина выронила ребенка из рук. Ночью младенец умер.

«Женщина кричала, плакала, проклинала себя, хотела покончить жизнь самоубийством из-за чувства вины. После беседы с ней я сама поддалась эмоциям, заплакала. Вспоминаю ту атмосферу в кабинете, те слова, которые она произносила. Как же она рыдала!» — рассказала психолог в интервью «РВ».