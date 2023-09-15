В Рязанской области 16 сентября ожидается небольшой дождь и до +22 градусов
В Рязанской области 16 сентября ожидается небольшой дождь и до +22 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 16 сентября, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами возможен туман.
Ветер северо-западный, северный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +5, +10 градусов, днем +17,+22 градуса.