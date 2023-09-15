Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
20°
Сбт, 16
19°
Вск, 17
19°
ЦБ USD 96.63 0.47 16/09
ЦБ EUR 103.04 -0.19 16/09
Нал. USD 95.01 / 97.55 15/09 16:55
Нал. EUR 101.75 / 103.38 15/09 17:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
4 часа назад
570
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
6 826
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
10 236
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
10 194
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В рязанской мэрии рассказали, что все объекты соцсферы готовы к отопительному сезону

В рязанской мэрии рассказали, что все объекты соцсферы готовы к отопительному сезону. Об этом сообщает сайт ведомства.

Отмечается, что в 2023 году МУП «РМПТС» запланировало отремонтировать 29 участков тепловых сетей с общей протяженностью 13,4 километра. На 25 участках работы по замене трубопроводов завершены, в настоящее время восстанавливают благоустройство и осуществляют приемку выполненных работ. На четырех участках работы по замене трубопроводов находятся в финальной стадии, их планируют завершить на следующей неделе.

100% объектов соцсферы готовы к отопительному сезону.

На совещании Виталий Артемов поручил активизировать работу по оформлению паспортов готовности, сейчас они оформлены у 80% жилых домов. И.о. главы администрации подчеркнул, что дома, у которых отсутствуют управляющие компании, должны быть подготовлены к отопительному сезону силами аварийно-ремонтной службы.

«Ново-Рязанская ТЭЦ» и ПАО «Квадра» также готовы к новому отопительному сезону. На предприятиях сформированы бригады для ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Отмечается, что в дирекции благоустройства города ведется подготовка техники к зиме, сформирован запас пескосоляной смеси. Для обеспечения потребности на весь осенне-зимний период в ближайшее время будет произведена закупка необходимого количества соли, песка и реагентов для обработки дорог и тротуаров. Напомним, что центральные улицы и тротуары обрабатываются противогололедным реагентом, а пескосоляная смесь используется для ликвидации скользкости на дорогах общего пользования во всех районах города. Сейчас ДБГ набирает водителей для работы на технике по уборке и вывозу снега. Виталий Артемов поручил особое внимание обратить на противогололедную обработку дворовых территорий. Дирекция благоустройства будет взаимодействовать с управляющими компаниями по этому вопросу.