В рязанской мэрии рассказали, что все объекты соцсферы готовы к отопительному сезону

В рязанской мэрии рассказали, что все объекты соцсферы готовы к отопительному сезону. Об этом сообщает сайт ведомства.

Отмечается, что в 2023 году МУП «РМПТС» запланировало отремонтировать 29 участков тепловых сетей с общей протяженностью 13,4 километра. На 25 участках работы по замене трубопроводов завершены, в настоящее время восстанавливают благоустройство и осуществляют приемку выполненных работ. На четырех участках работы по замене трубопроводов находятся в финальной стадии, их планируют завершить на следующей неделе.

100% объектов соцсферы готовы к отопительному сезону.

На совещании Виталий Артемов поручил активизировать работу по оформлению паспортов готовности, сейчас они оформлены у 80% жилых домов. И.о. главы администрации подчеркнул, что дома, у которых отсутствуют управляющие компании, должны быть подготовлены к отопительному сезону силами аварийно-ремонтной службы.

«Ново-Рязанская ТЭЦ» и ПАО «Квадра» также готовы к новому отопительному сезону. На предприятиях сформированы бригады для ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Отмечается, что в дирекции благоустройства города ведется подготовка техники к зиме, сформирован запас пескосоляной смеси. Для обеспечения потребности на весь осенне-зимний период в ближайшее время будет произведена закупка необходимого количества соли, песка и реагентов для обработки дорог и тротуаров. Напомним, что центральные улицы и тротуары обрабатываются противогололедным реагентом, а пескосоляная смесь используется для ликвидации скользкости на дорогах общего пользования во всех районах города. Сейчас ДБГ набирает водителей для работы на технике по уборке и вывозу снега. Виталий Артемов поручил особое внимание обратить на противогололедную обработку дворовых территорий. Дирекция благоустройства будет взаимодействовать с управляющими компаниями по этому вопросу.