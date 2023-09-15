В Рязани задержали мужчину с наркотиками

В Рязани задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время патрулирования на улице Затинной полицейские заметили мужчину, который искал что-то в кустах с фонариком. Оперативники остановили его и выяснили, что это 32-летний рязанец. Полицейские предположили, что мужчина прячет пи себе наркотики.

На место вызвали оперативников, специализирующихся на борьбе с распространением наркотиков, и следователя. Во время досмотра у мужчины нашли полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что в пакете содержится синтетическое наркотическое средство весом более 1 грамма. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 10 лет тюрьмы.