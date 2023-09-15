В Рязани осудят бывшего полицейского, убившего двух охотников в Клепиковском районе

В Рязани осудят бывшего полицейского, убившего двух охотников в Клепиковском районе. Об этом сообщает ВГТРК «Ока».

Убийство произошло еще в апреле прошлого года. Трое мужчин выпивали на охоте. Подозреваемый убил охотничьим ножом двух приятелей, когда они спали. У одного из убитых было 20 колотых ран, у другого — отрезана голова.

Позже стало известно, что подозреваемый — бывший заместитель начальник отдела УНК МВД России по Рязанской области.

Подсудимый утверждает, что был в панике, поняв, что друзья мертвы. Заседание по делу пройдет 19 сентября.