В Рязани цыгане угрожали таксисту ножом из-за отказа подождать их

В Рязани цыгане угрожали таксисту ножом из-за отказа подождать их. Об этом РЗН. инфо рассказал потерпевший.

По словам мужчины, все произошло в четверг, 15 сентября. Он вез пятерых человек на Южного промузел в гаражный кооператив. После окончания поездки четверо мужчин вышли из машины и просили таксиста подождать их, он отказался.

Таксист отметил, что пассажиры начали что-то искать на улице, он предположил, что они искали «закладку».

Когда он собрался уезжать, один из мужчин достал нож и стал угрожать ему. Таксисту удалось сесть в машину и уехать, он не пострадал. Он добавил, что в машине остался еще один пассажир, но из-за страха он не заметил его и уехал вместе с ним.

Позже мужчина высадил пассажира по пути.