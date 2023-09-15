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В Рязани 18 и 19 сентября отключат свет на пяти улицах

В Рязани 18 и 19 сентября отключат электричество по ряду адресов. Информация появилась на сайте мэрии.

Без света останутся следующие улицы:

  • улица 1-й Центральный проезд, дома № 19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 24, № 26;
  • улица 5-й проезд Коняева, дома № 2/17, № 2а/22, № 4, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9/15, № 10, № 11, № 12, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23;
  • улица 4-й проезд Коняева, дома № 4, № 5, № 6, № 7/16, № 8/18, № 9/14, № 10/3, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19/16, № 20/18, № 21/15, № 22/17, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27;
  • улица 3-й проезд Коняева, дома № 3, № 4, № 5, № 6, № 7/12, № 8/14, № 9/7, № 10/9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19/12, № 20/14, № 21/11, № 22/13, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32;
  • улица Коняева, дома № 13/2, № 15, № 17/1, № 19/2, № 21, № 23/1, № 25/2, № 27.