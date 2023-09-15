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В России сократят число болезней, при которых нельзя служить в армии

В России сократят число болезней, при которых нельзя служить в армии. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева.

«То, что у нас в свое время были завышены требования к здоровью, — это 100%. С плоскостопием раньше служили, никаких проблем не было. Вот это в мою бытность было, когда в училище я шел, и так далее. Сейчас плоскостопие считается заболеванием, при котором человек не годен к военной службе. Это, безусловно, будет изменяться в сторону уменьшения таких заболеваний, которые совершенно не вредят исполнению служебных обязанностей», — объяснил генерал-лейтенант.

Соболев подчеркнул, что уменьшение списка болезней для призывников позволит увеличить численный состав армии.