В Подмосковье девочке оторвало три пальца на эскалаторе

В Подмосковье девочке оторвало три пальца на эскалаторе. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в торговом центре в Реутове в четверг, 14 сентября.

Родители спускались с девочкой на эскалаторе из детского магазина. Вдруг ребенок споткнулся, и ее рука застряла между ступнями эскалатора, который продолжал движение. Мать с отцом смогли достать руку девочки и вызвали скорую.

В итоге врачам пришлось ампутировать три сильно поврежденных пальца на левой руке. Состояние девочки стабилизировали. Полиция проводит проверку.