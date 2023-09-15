В Москве мужчина угнал Mercedes с мойки и устроил серьезное ДТП

Мужчина без прав угнал Mercedes AMG GT с мойки и в центре Москвы устроил серьезное ДТП. Об этом сообщает SHOT.

Авария случилась на 1-й Тверской-Ямской улице. Отмечается, что молодой человек на большой скорости не справился с управлением, влетел в другое авто и перевернулся.

В ДТП пострадали пять человек, их госпитализировали. У водителя диагностировали перелом шеи, грудной клетки и сотрясение головного мозга.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».