В Кировской области женщину подозревают в съемке порно с участием четырехлетней дочери
В Кировской области женщину подозревают в съемке порно с участием четырехлетней дочери. Об этом сообщил портал Mash.
По словам источника, женщина организовала студию в своей квартире в 2018—2019 годах. Она снимала порноролики с ребенком, которые монтировала и продавала иностранцам. Одно из таких видео выложили в открытый доступ. После этого личность женщины установили, ее задержали.
На бывшую сотрудницу хлебозавода завели уголовное дело.