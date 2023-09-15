В Кировской области женщину подозревают в съемке порно с участием четырехлетней дочери

В Кировской области женщину подозревают в съемке порно с участием четырехлетней дочери. Об этом сообщил портал Mash.

По словам источника, женщина организовала студию в своей квартире в 2018—2019 годах. Она снимала порноролики с ребенком, которые монтировала и продавала иностранцам. Одно из таких видео выложили в открытый доступ. После этого личность женщины установили, ее задержали.

На бывшую сотрудницу хлебозавода завели уголовное дело.