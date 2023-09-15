В Госдуме рассказали, что осенью мобилизации в России не планируется

В Госдуме рассказали, что осенью мобилизации в России не планируется. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, мобилизация в России на сегодняшний день не планируется.

«Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая», — сказал Швыткин.

Депутат отметил, что все сообщения о скорой мобилизация в России в интернете — фейк и призвал граждан не поддаваться на провокации.