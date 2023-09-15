В Госдуме назвали срок возвращения мобилизованных из зоны СВО

Депутат Госдумы Андрей Картаполов назвал срок возвращения мобилизованных россиян. Об этом он сообщил в разговоре с порталом «Лента.ру».

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — заявил парламентарий. Он также отметил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу.

Помимо этого Картаполов назвал цель активного набора контрактников Минобороны.

«Это же непрерывный процесс. Там же идет формирование новых частей, пополнение. Кто-то получает ранения и выбывает из строя на некоторое время, а подразделение должно оставаться боеспособным», — заявил депутат.