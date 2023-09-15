В Челябинской области женщина во сне задушила новорожденного ребенка

В Челябинской области женщина во сне задушила новорожденного ребенка. Об этом сообщил портал URA.ru .

Инцидент произошел в селе Аргаяш.

Как рассказал источник, женщина выпила алкоголь, уснула с младенцем на руках и случайно перекрыла ему кислород. Отмечается, что при осмотре трупа ребенка специалисты не выявили следов насилия. «Младенец, в буквальном смысле, задохнулся в объятиях матери. Женщину задержали», — подчеркнул собеседник.

По данным издания, ребенку было около пяти месяцев. Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».