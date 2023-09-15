Умер российский композитор Олег Галахов

Умер российский композитор Олег Галахов. Об этом сообщили на сайте Союза композиторов России.

Галахова не стало 15 сентября. Ему было 78 лет.

Галахов был председателем Союза московских композиторов, председателем оргкомитета международного фестиваля современной музыки «Московская осень». Также он удостоен звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР».

Среди сочинений Галахова — оратории и кантаты, концерт для оркестра, симфония «Новый сад», камерная и вокальная музыка, музыка для детей.