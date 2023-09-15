У ЕР почти 80% мандатов на выборах всех уровней

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в рамках прошедших выборов состоялось 4,2 тысячи избирательных кампаний, на которых замещалось около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. «Единая Россия» одержала безоговорочную убедительную победу, отметил секретарь Генсовета на совместном заседании Бюро Высшего и Президиума Генерального советов «Единой России» по итогам ЕДГ-2023.

«На прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Госдумы победили кандидаты от „Единой России“. Все они одержали уверенные победы с серьезным отрывом в этой избирательной гонке. Среди наших кандидатов более 85% голосов получили губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин», — сообщил Андрей Турчак.

Отмечается, что в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области состоялись довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

«Везде победа за „Единой Россией“. Депутатами избраны Солтан Узденов, Юрий Нестеренко, Сергей Еремин и Дмитрий Аверов», — сказал секретарь Генсовета.

В 20 регионах прошли выборы в заксобрания, на которых «Единая Россия» получила 81% мандатов. Самую высокую поддержку на выборах в заксобрание партии оказали жители Запорожской области, где результат партии по списку составил 83%.

На выборах в гордумы «Единая Россия» взяла 394 мандата или 78%, также получив квалифицированное большинство.

Продолжается подведение итогов на выборах в органы местного самоуправления.

«На сегодняшний день мы можем говорить о получении более 23 из 30 тысяч разыгрываемых мандатов. Это тоже без малого 78%", — отметил Андрей Турчак.

Турчак подчеркнул, что на основных выборах в заксобрания и гордумы «Единая Россия» значительно улучшила результат 2018 года.

В Иркутской области на выборах в заксобрание партия получила 54,6% по списку — с учетом одномандатных округов взяла 35 из 45 мандатов.

«В 2018 году у нас было 27,8% за список и в общей сложности 17 мандатов из 45, то есть не было большинства. Сейчас большинство есть — это две трети, и мы может принимать в Иркутской области любые решения на уровне регионального парламента», — сказал Андрей Турчак.

В Забайкальском крае на выборах в заксобрание у партии почти 57% по списку, с учетом одномандатных округов 42 из 50 мандатов. По итогам ЕДГ-2018 было 28% за список и в общей сложности 21 мандат.

Большую работу провела партия в Хабаровском крае.

«Перезагрузили» работу краевого отделения, обновили и омолодили команду. Все последние выборы, ЕДГ партия забирает большинство. Это позволило вернуть доверие избирателей. На выборах мэра Хабаровска наш кандидат, действующий глава города Сергей Кравчук одержал уверенную победу, получив 45,4% голосов. Из более 1000 замещаемых в крае мандатов, а там была большая муниципальная кампания, у нас более 43%", — рассказал он.

В Ульяновской области партия получила 50% по спискам и 16 из 18 мандатов на округах на выборах в заксобрание. В Хакасии партия получила 68% мандатов в Верховном Совете. В горсовете Абакана — существенно улучшила результат, получив 22 из 29 мандатов.

Также Турчак отметил примеры успешной работы «Единой России» над ошибками в Красноярском крае и Якутии, Архангельской и Смоленской областях. В этих регионах победа по итогам ЕДГ — за партией.

Квалифицированное большинство у «Единой России» и в новых регионах.

«По числу выигранных мандатов на Донбассе лидирует ДНР. В ЛНР результат также при крайне высокой поддержке кандидатов. В Запорожской области — более 83% (в заксобрание региона — прим.). Впереди большая работа. На следующей неделе пройдут конференции, мы будем рекомендовать руководителей фракций, председателей заксобраний, кандидатов в сенаторы», — отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

В сравнении с 2018 годом «Единая Россия» нарастила ядро поддержки на миллион избирателей.

«За партию проголосовали более 24 миллионов избирателей. Участие в выборах в 86 регионах приняли более 67 миллионов человек», — сообщил замсекретаря генсовета Сергей Перминов.

Обновление депутатского корпуса «Единой России» в результате ЕДГ составит 57%. Всего на выборах от партии победили 8 тысяч женщин, активисты МГЕР и победители кадрового проекта «ПолитСтарта», 106 участников СВО.

«В ДНР от «Единой России» победили Артем Жога и Константин Кузмин. Командиры, которые не нуждаются в отдельном представлении. Депутатом Херсонской областной Думы был избран замкомандира казачьей бригады «Дон» Андрей Сабинов. В Башкирии депутатом Госсобрания избран настоящий герой, ветеран СВО Артур Галеев», — сообщил Андрей Турчак.

В заключение он отметил, что результаты прошедшей кампании стали заделом на будущий год, когда состоятся выборы президента.

«Партия к ним готова», — сказал Андрей Турчак.