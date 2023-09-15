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Студент РГРТУ принял участие в работе VIII Восточного экономического форума

Студент РГРТУ принял участие в работе VIII Восточного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

С 10 по 13 сентября студент РГРТУ Роман Фролов принял участие в работе VIII Восточного экономического форума. Помимо него в мероприятии приняли участие студенты из 11 вузов из разных регионов страны. Все они прибыли во Владивосток в составе студенческого Медиацентра Минобрнауки России.

Основная задача ВЭФа ― это укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока.

Помимо основной работы на мероприятии, волонтеры приняли участие в мастер-классах по созданию контента и рассказали о своих региональных медиацентрах приглашенным экспертам. Также на форуме студенты смогли поближе познакомиться с культурой, кухней и особенностям самой восточной части нашей страны.

«ВЭФ оставил у меня только положительные эмоции. Полученный опыт поможет нам расти как молодым специалистам, а мы в свою очередь принесем ценные навыки в наши региональные медиацентры», ― рассказал Роман.