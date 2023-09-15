Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
21°
Сбт, 16
20°
Вск, 17
19°
ЦБ USD 96.16 0.18 15/09
ЦБ EUR 103.23 0.12 15/09
Нал. USD 95.11 / 96.75 15/09 14:15
Нал. EUR 101.61 / 102.98 15/09 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
54 минуты назад
236
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
6 737
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
10 146
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
10 089
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Сотрудники Ряжского авторемонтного завода посетили образцовое предприятие ТТМ-Центр

Сотрудники Ряжского авторемонтного завода, присоединившегося в марте 2023 года к национальному проекту «Производительность труда», побывали на образцовом предприятии ТТМ-Центр. Промышленную экскурсию также посетили представители конструкторского бюро «Глобус», которое только планирует присоединиться к нацпроекту.

Делегацию сопровождали представители Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса, оказывающие адресную поддержку рязанским предприятиям в повышении производительности труда.

«Руководство Ряжского АРЗ решило организовать еще одну экскурсию на это предприятие, чтобы все начальники цехов побывали на нем и обменялись опытом с коллегами. ТТМ-Центр продемонстрировал пилотный поток, поделился опытом проектной работы и внедренными в свою внутреннюю систему методиками бережливого производства. Гости воочию увидели возможности участия в нацпроекте и их влияние на операционные показатели, такие как прибыль, выработку и себестоимость конечного продукта», ― пояснил эксперт РЦК Вячеслав Бозванов.

Участники экскурсии отметили, поездка для обмена опытом была полезной, несмотря на существенные различия в механизмах производства и выпускаемой продукции.

Напомним, рязанская компания «ТТМ Центр» является лидером в области производства и монтажа автомобильных надстроек для всех категорий транспортных средств в России. Завод участвует в нацпроекте «Производительность труда» с 2018 года: за первые шесть месяцев в результате проведенных мероприятий время протекания процессов сократилось на 38%, незавершенное производство снизилось на 73%, а выработка выросла на 15%. Предприятие охотно делится своими наработками в области бережливого производства с другими участниками нацпроекта.