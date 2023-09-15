Сотрудники Ряжского авторемонтного завода посетили образцовое предприятие ТТМ-Центр

Сотрудники Ряжского авторемонтного завода, присоединившегося в марте 2023 года к национальному проекту «Производительность труда», побывали на образцовом предприятии ТТМ-Центр. Промышленную экскурсию также посетили представители конструкторского бюро «Глобус», которое только планирует присоединиться к нацпроекту.

Делегацию сопровождали представители Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса, оказывающие адресную поддержку рязанским предприятиям в повышении производительности труда.

«Руководство Ряжского АРЗ решило организовать еще одну экскурсию на это предприятие, чтобы все начальники цехов побывали на нем и обменялись опытом с коллегами. ТТМ-Центр продемонстрировал пилотный поток, поделился опытом проектной работы и внедренными в свою внутреннюю систему методиками бережливого производства. Гости воочию увидели возможности участия в нацпроекте и их влияние на операционные показатели, такие как прибыль, выработку и себестоимость конечного продукта», ― пояснил эксперт РЦК Вячеслав Бозванов.

Участники экскурсии отметили, поездка для обмена опытом была полезной, несмотря на существенные различия в механизмах производства и выпускаемой продукции.

Напомним, рязанская компания «ТТМ Центр» является лидером в области производства и монтажа автомобильных надстроек для всех категорий транспортных средств в России. Завод участвует в нацпроекте «Производительность труда» с 2018 года: за первые шесть месяцев в результате проведенных мероприятий время протекания процессов сократилось на 38%, незавершенное производство снизилось на 73%, а выработка выросла на 15%. Предприятие охотно делится своими наработками в области бережливого производства с другими участниками нацпроекта.