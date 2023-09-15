Соскин: Зеленского уничтожат после разглашения потерь ВСУ

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что Владимир Зеленский и его правительство будут уничтожены после разглашения потерь ВСУ. Об этом он заявил на своем Youtube-канале.

«Конечно, это будет уничтожением и „Слуги народа“, и нынешней верхушки, ну и Зеленского», — отметил Соскин. Помимо этого, он призвал власти Украины раскрыть потери армии прямо сейчас.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с момента начала контрнаступления составили более 66 тысяч человек.