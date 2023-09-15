Со скопинца, совершившего двойное убийство, сняли судимость за участие в СВО

Со скопинца, совершившего двойное убийство, сняли судимость за участие в СВО. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источник.

По данным издания, мужчина вернулся с СВО так и не отбыв срок за двойное убийство. С него также сняли судимость.

Убийство произошло осенью 2015 года. Убийца на машине приехал в одно из сел района в дом знакомого, который украл деньги у него и его родственников. Тот был с приятельницей.

Мужчина отвез пару к заброшенному карьеру у села Петрушино и расстрелял.

Суд назначил ему 23 года колонии строгого режима, также наказание оставил в силе Верховный суд.

Мужчина отбывал срок в ИК-5 в Скопинском районе. Оттуда он ушел на службу в ЧВК «Вагнер», через полгода получил помилование и вернулся домой.