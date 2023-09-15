Шойгу: до конца года ВМФ России получит еще 12 кораблей

До конца года ВМФ России получит еще 12 кораблей. Об этом заявил Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, среди новых кораблей будут фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск»;

«Совершенствование российских военно-морских сил позволяет отстаивать геополитические интересы России и реагировать на новые вызовы и угрозы», — заявил Шойгу.

Фото с сайта Минобороны.