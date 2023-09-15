Школьники из Рязанской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2023»

В начале сентября в Санкт-Петербургский государственный аграрный университете прошло закрытие Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских и малых городов «АгроНТРИ-2023».

В течение двух дней 180 школьникам из 11 регионов России, в том числе победителям регионального этапа, проходившего 16-17 мая в Рязанском государственном агротехнологическом университете, предстояло пройти испытания в девяти номинациях.

Рязанскую область представили участники из Александро-Невского, Кораблинского, Сасовского, Старожиловского, Касимовского, Скопинского, Сапожковского, Ряжского, Рыбновского и Ухоловского районов. Юннаты вошли в число победителей

В номинациях «ДоброПчел», «АгроРоверы» и «АгроВет» ребята заняли 2-е места, в номинации «АгроКосмос» — третье место.

Отмечается, что в 2024 году учащиеся сельских поселений и малых городов Рязанской области смогут вновь принять участие в данном конкурсе, который традиционно начнется с заочных этапов и завершится очным региональным этапом в мае в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П. Костычева.