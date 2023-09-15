С Байконура стартовала ракета с россиянами, один из которых установит рекорд пребывания в космосе

С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24». Об этом пишет РИА Новости .

Два россиянина Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавт Лорал О’Хара летят на Международную космическую станцию. Они отправились со стартовой площадки № 31.

«Меньше чем через 10 минут ракета выведет корабль на низкую околоземную орбиту, он отделится от ее третьей ступени и начнет самостоятельный полет к МКС. Время в пути составит чуть более трех часов», — пишут журналисты.

Для Кононенко (командира российского отряда) это уже пятый полет в космос, для Чуба и О’Хара — первый. Российские космонавты проведут на МКС год, американка — полгода.

После полета Кононенко станет первым человеком, который суммарно проведет в космосе больше тысячи дней.

Отмечается, что россияне проведут 60 научных экспериментов, и до четырех раз выйдут в открытый космос.