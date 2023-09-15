Рязанцы показали ремонт Театра на Соборной

Рязанцы запечатлели ремонтные работы в рязанском Театре юного зрителя. Фотографии выложили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Ранее сообщалось о ремонте ТЮЗа за 518 млн рублей. За эти деньги проведут реставрацию интерьеров, фасадов, лепного декора, колонн, крылец и приямок, ворот и калиток, отделочные, штукатурные и демонтажные работы.

Кроме того, в театре заменят систему отопления, водоотведения, водоснабжения, вентиляции, электроосвещения, пожарной сигнализации и устройство пола.

Также будет обеспечен доступ для инвалидов и благоустроена территория.