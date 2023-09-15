Рязанцев не предупредили о ремонтных работах на Лыбедском бульваре
Рязанцев не предупредили о ремонтных работах на Лыбедском бульваре. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Предупреждающих таблиц, которые указывают пути обхода, на участке нет. Большинство прохожих, увидев работы, поднимаются по лестнице к бизнес-центру «Капитал».
Однако обойти их там невозможно. Рабочие направляют пешеходов по временным помосткам.
«Заходишь на строительные работы. Туда, где варят, работают краны. Мне сказали, что там проходить безопасно», — рассказали очевидцы.