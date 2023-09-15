Россиянин осужден за поставку в США запчастей для ракет

Тверской областной суд вынес приговор россиянину Сергею Кабанову, который по заданию спецслужб США контрабандой поставлял за границу изделия для ракетной техники. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой ФСБ России.

Согласно приговору, мужчина проведет 12,5 лет в колонии строгого режима.

По данным ведомства, Кабанов действовал в интересах американской фирмы Victory Procurement Services, подконтрольной Министерству обороны США. Контрабанда шла через Латвию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий этот канал был ликвидирован.