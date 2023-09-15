Российские войска начали использовать в зоне СВО робота для эвакуации раненых

Российские войска начали использовать наземный робототехнический комплекс БРГ-1 для эвакуации раненых и доставки грузов в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Как заявил собеседник агентства, платформа создана одним из российских научно-производственных объединений совместно с благотворительным фондом «Народный фронт», оборудована видеокамерой. Аналогов комплекса в зоне СВО на сегодняшний день нет.

Сообщается, что эвакуация раненого происходит волоком: к платформе крепятся спасательные медицинские носилки, и она увозит пострадавшего бойца из опасной зоны.

БРГ-1 способен развивать скорость до 15 км/ч по пересеченной местности. Дальность работы комплекса — 700 метров, с использованием ретранслятора увеличивается до 5 км.

Предельный вес, который может тянуть робот, составляет 250 кг.