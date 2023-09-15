Российские бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности
Российские бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности, применение таких ракет с Су-34 было впервые опробовано в рамках спецоперации.
В сообщении отметили, что Су-34 как носители таких ракет «могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО для выполнения стратегических задач».