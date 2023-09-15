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Российские бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности

Российские бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности, применение таких ракет с Су-34 было впервые опробовано в рамках спецоперации.

В сообщении отметили, что Су-34 как носители таких ракет «могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО для выполнения стратегических задач».