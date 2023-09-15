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Путин: 300 тысяч человек подписали контракт с ВС России для участия в СВО

Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Украина активно полагается на наемников, в то время как российской стороне нет нужды «приглашать для боевых действий людей со стороны». Об этом сообщает «RT на русском».

По словам главы государства, на сегодняшний день 300 тысяч человек подписали контракт и пришли в качестве добровольцев. Подразделения укомплектованы современным вооружением и техникой на 85—90%.