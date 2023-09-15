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На семи рязанских улицах четыре дня подряд будут отключать электричество

На семи рязанских улицах четыре дня подряд будут отключать электричество. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

С 18 по 21 сентября с 9:00 до 18:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Аллейная, дома №№ 42/21, 44/22, 46, 42/21;
  • 4-й Аллейный проезд, дома №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18/21, 11, 13, 15, 17, 19/20, 21, 16/22;
  • 5-й Аллейный проезд, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 4, 6, 12/26, 14, 16, 18, 20, 22;
  • 6-й Аллейный проезд, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 4, 6, 8, 13, 14/29, 20, 10, 12, 16, 18, 32, 26а;
  • 7-й Аллейный проезд, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16/34, 12, 8, 4;
  • улица Урожайная, дома №№ 12, 14, 16, 20/18, 22, 11а, 13, 15, 17, 19/16;
  • улица Дягилевская, дома №№ 53, 51, 49/2, 45, 43/2, 39.

Причина отключения — работы на воздушной линии. Их проведут сотрудники РГРЭС.