На Первомайском проспекте прошли рейды по нелегальной торговле

В Рязани прошли рейды по нелегальной торговле. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Мероприятия состоялись утром в пятницу, 15 сентября.

Специалисты мэрии Рязани в сопровождении сотрудников полиции провели рейды по выявлению и устранению мест несанкционированной торговли на Первомайском проспекте. Они пресекли нелегальную торговлю промышленными товарами и плодоовощной продукцией.

На площади Победы на продавцов составили административные протоколы. Их рассмотрит административная комиссия Железнодорожного района.

С людьми, занимающимися торговлей у Первомайского рынка, специалисты разъяснительную работу. В частности, им рассказали о необходимости размещения в местах, где производится санкционированная торговля.

Рейды проводятся еженедельно.