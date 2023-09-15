Мишустин отправил в отставку главу Росавиации

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации.

Нерадько возглавлял Федеральное агентство воздушного транспорта с 2009 года. В мае прошлого года он получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

На пост назначен Дмитрий Ядров, который с 2019 года работал в Росавиации на должности замруководителя, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов.