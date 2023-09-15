Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 495 военных

ВСУ за сутки потеряли до 495 военных. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, российские войска отразили две атаки ВСУ на запорожском направлении в районе Работино, там потери украинской армии составили 145 человек.

Также ВС РФ уничтожили в ДНР узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На южнодонецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 175 военнослужащих.

Отмечается, что российская армия ликвидировали на купянском направлении до 20 военных и 2 САУ Украины. На краснолиманском направлении, потери противника — до 55 военнослужащих;