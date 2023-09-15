«Лиза Алерт» ищет людей для поиска женщины в лесу Шацкого района

16 сентября в селе Кермись Шацкого района пройдут поиски 58-летней Галины Кузнецовой, которая ушла в лес 13 сентября и не вернулась. Региональное отделение «Лизы Алерт» нуждается в волонтерах для поисков.

«На настоящий момент Галина Николаевна двое с половиной суток находится в лесу одна, без еды, воды и телефона. Поверьте, ей очень страшно, ночами холодно и ужасно голодно. И да, от этого никто не застрахован, к сожалению. И только вместе мы сможем помогать друг другу в таких ситуациях», — пишут поисковики.

Отмечается, что никакой подготовки не нужно. С собой только необходимо взять только воду и перекус.

Форма одежды: удобная для леса, закрывающая руки и ноги, желательно иметь что-то непромокаемое на случай дождя, обувь — фиксирующая голеностоп.

Начало в 13:00. Координаты: 53.849657, 42.079217.

Желающих помочь координирует представитель «Лизы Алерт», инфорг Татьяна: +7 (999) 764-79-79 .

Ранее сообщались приметы Галины Кузнецовой.