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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 16-17 сентября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В клубе Deep в субботу, 16 сентября, пройдет вечеринка Love is. Также всех жителей и гостей города приглашают принять участие в массовом легкоатлетическом забеге России «Кросс Нации», который состоится в Лесопарке.

В воскресенье, 17 сентября, в кафе-клубе «Старый парк» состоится презентация Миражинариума от Янси. Гостей вечера ждут стихи, иллюстрации и музыка.

В усадьбе фон Дервиза в Кирицах пройдет благотворительный фестиваль «Скорость». Рязанцев ждет путешествие в разные эпохи, с которыми связана жизнь усадьбы. В программе: конное представление, концерт, большой пленэр и выставка этюдов по мотивам усадьбы фон Дервиза художника Вадима Овсянникова, ретровыставка мопедов и автомобилей и другое.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».